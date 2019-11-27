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Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

O Hayat Benim dizisindeki Nuran karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, verdiği seksi poz binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 16:03..
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘O Hayat Benim’ dizisinde ‘Nuran’ karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, rolü için 100 kiloya kadar çıkmıştı.

Bozoğlu, dizi bittikten sonra 100 kilogramdan 52 kiloya kadar düştü.

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

YÜREK HOPLATTI

Fit görüntüsüyle hemen hemen herkesin beğenisini kazanan oyuncu, son paylaşımıyla yürek hoplattı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

FİLE ÇORAPLI KOMBİN

Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak file çorap, mayo ve topuklu ayakkabı kombiniyle poz verdi. Bu poz binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

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