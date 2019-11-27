Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘O Hayat Benim’ dizisinde ‘Nuran’ karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, rolü için 100 kiloya kadar çıkmıştı.

Bozoğlu, dizi bittikten sonra 100 kilogramdan 52 kiloya kadar düştü.

YÜREK HOPLATTI

Fit görüntüsüyle hemen hemen herkesin beğenisini kazanan oyuncu, son paylaşımıyla yürek hoplattı.

FİLE ÇORAPLI KOMBİN

Mide ameliyatı olduktan sonra fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki oyuncu, son olarak file çorap, mayo ve topuklu ayakkabı kombiniyle poz verdi. Bu poz binlerce beğeni ve yorum aldı.