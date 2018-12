Yeşim Erbil: Abim bizi duyuyor ve anlıyor

Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Erbil'in kardeşi Yeşim Erbil, sanatçının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yaptı.

"SEZİN YARI DOKTOR OLDU"

Yeşim Erbil'in paylaştığı mesaj şöyle; "Şu an pek çok hastanenin yoğun bakımlarının kapısında hastalarını bekleyenler vardır. Her gün güzel bir haber duymak umudu ile beklenir. Böyle haberleri veren tarafta oldum yıllarca sonra doğal olarak anne ve babamın haberini almayı bekledim. Hastalık her zaman yaş sırası ile olmuyor. Akla gelmeyecek bir ev kazası ile de olabiliyor böyle. Benim ilk yeğenim ilk günden beri nöbette hastanede. Sanki babasının nefesi ile yaşıyor gibi. Sizler hep soruyorsunuz dua ediyorsunuz. Abim yıllarca evlerimizin içinde oldu ve çok sevildi. İnşallah bu sevgi selini anlatacağız ona.

"YANINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRİYORUZ"

Son durumla ilgili bilgileri de sizlere aktarayım. Solunum cihazına bağlı ancak yavaş yavaş ayırabilme egzersizleri yapılıyor. Ne zaman tam olarak ayrılır bilmiyoruz. Bizi duyuyor anlıyor. Yanında olduğumuzu hissettirmek için yanına kısa süreli giriyoruz. Sezin zaten yarı doktor oldu hep başında.

Yoğun bakım ekibi canla başla tedaviyi yapıyor. Böbrek kalp ile ilgili çok şükür sorun yok. Sabırla bekleyeceğiz. Abime ve tüm hastalara hayırlı şifalar diliyorum. Haydi abicim. Çok bekleyen var seni. Allah evlatlarına ve bize bağışlasın seni."