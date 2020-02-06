Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, başörtülü İSMEK çalışanlarına gösterdiği insanlık dışı tavra büyük tepki gelmişti.

Olayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında bir açıklama yaparak "Bu konuda incelemelerimizi başlattık. Zaten bu işle ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim açımızdan, kurumumuz açısından ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Ama burada birkaç hususun altını çizelim. Benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiçbir yol arkadaşım hiç kimseye ister çalışma arkadaşlarımdan birine, ister herhangi bir vatandaşa, inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez." ifadelerini kullanmıştı.

5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. Konuya ilişkin açıklama, İBB sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkındaki iddiaların incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde soruşturulması için İBB Genel Sekreter Yardımcımız Yeşim Meltem Şişli, kendi rızası ve imzasıyla müfettiş incelemesi talep etmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli açıklaması: Kovarız