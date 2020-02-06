taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9874
Euro
6.5876
Altın
1564.39
Borsa
122376.45
Gram Altın
301.728
Bitcoin
58287.12

Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

İBB Sözsücü Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

AA | 06.02.2020 - 17:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, başörtülü İSMEK çalışanlarına gösterdiği insanlık dışı tavra büyük tepki gelmişti.

Olayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konu hakkında bir açıklama yaparak "Bu konuda incelemelerimizi başlattık. Zaten bu işle ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim açımızdan, kurumumuz açısından ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Ama burada birkaç hususun altını çizelim. Benim olduğum hiçbir yerde, hiçbir çalışma arkadaşım, hiçbir yol arkadaşım hiç kimseye ister çalışma arkadaşlarımdan birine, ister herhangi bir vatandaşa, inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez." ifadelerini kullanmıştı.

Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. Konuya ilişkin açıklama, İBB sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkındaki iddiaların incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde soruşturulması için İBB Genel Sekreter Yardımcımız Yeşim Meltem Şişli, kendi rızası ve imzasıyla müfettiş incelemesi talep etmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli açıklaması: KovarızYeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

İlginizi Çekebilir
Pistten çıkan uçağın en küçük yolcusu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının en küçük yolcularından 17 aylık Ervanur Soydaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu
Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırıngalı çikolatanın kapağının kaçması sonucu görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, yöneticilik görevlerine son verildi.
Adana'da meydana gelen heyelan paniğe neden oldu
Karaisalı ilçesinde bulunan 2 mahalledeki tarım arazilerinde, heyelan meydana geldi.
Depremzedelere yardımlar fırlatılarak dağıtıldı
Elazığ'da yardım bekleyen depremzedelere toplanan yardımların, görevliler tarafından kamyonet üzerinden fırlatılarak dağıtılması tepkilere neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
430
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
Uçak kazasından geriye kalan acı hikaye
93
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
Kaza öncesi kulenin pilotu uyardığı ortaya çıktı
152
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
Pegasus, basının kazanın üzerine gitmesini istemiyor
253
Uçak kazasında suç pilotta mı kulede mi
Uçak kazasında suç pilotta mı kulede mi
152
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
276
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir