taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.821
Euro
6.3989
Altın
1497.41
Borsa
101080.87
Gram Altın
280.186
Bitcoin
47497.36

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Güvenli bölge harekatını 'savaşa hayır' diyerek istemeyen ünlü şarkıcı, bunu sosyal medyasından yazınca tepki gördü. Salkım, bir astsubay ile savaş konusunda atıştı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti.

Onlardan biri de ünlü şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

SALKIM'A TEPKİ GECİKMEDİ

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

"EVİNDE RAHAT UYURKEN, BEN ORADAN GELDİM"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

"KLAVYE DELİKANLISI" DEDİ

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı." yazdı. Salkım, ardından da kendisine cevap veren takipçisini engelledi.

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

ASTSUBAY ÇIKTI

Tüm bu sözlü sataşmanın  sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

Yeşim Salkım, şimdilik sessizliğini koruyor...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

158
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

127
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

261
Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

165
Suriye'ye operasyonda öncelik 120 km'lik hat

Suriye'ye operasyonda öncelik 120 km'lik hat

120
İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

126
Ete zam yolda

Ete zam yolda

248
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir