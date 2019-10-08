Yeşim Salkım kendini savundu

Türk askerinin Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon düzenlemesine karşı çıkan isimlerden biri olan Yeşim Salkım, Twitter'da bir kullanıcıyla tartıştı.

Salkım'ın "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" dediği kişi, askerlik görevini Suriye'de yapan bir astsubay çıktı.

Bunun üzerine sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Yeşim Salkım, açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ASKER TORUNUYUM"

Salkım, "Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem, siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce." dedi.

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