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Yeşim Salkım: Reyting sevdanız başınıza çok işler açacak

Yeşim Salkım, papağanına işkence yapan Murat Özdemir üzerinden ülkemizdeki televizyonculuğu sorguladı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 13:30..
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Yeşim Salkım: Reyting sevdanız başınıza çok işler açacak

Dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda evindeki papağanına işkence yapan Murat Özdemir bu paylaşımından birkaç saat sonra gözaltına alınmıştı.

Katıldığı yemek yarışmaları üzerinden ünlenen ve yaptığı hareketlerle takipçi kazanan Özdemir’in bu yaptıkları birçok ünlüyü isyan ettirmişti.  Yeşim Salkım da yaptığı bir paylaşımla bu kişilere çanak tutan isimleri ve sistemi eleştirdi. RTÜK’ü göreve çağırdı.

"YAZIK ÜLKEMİZE"

İşte Salkım’ın o paylaşımı:

“Yazık ülkemizi uçuruma sürükleyen insanları alkışlatan zihniyet ve yapımcı ve televizyoncuyum diyen çökmüş sistem bir gün bunun bedelini acı ödersiniz bu Murat denilen kişinin ne derece rahatsız olduğunun ki bu sadece bir örnek adam şiddet ve uyuşturucudan sabıkalıymış ki nasıl olurda bu insanı evlerimize kadar sokuyorsunuz sizin RTÜK burda ne işe yarar sorgulamak lazım …. Ne demiş peygamberimiz her kavım kendi seçtiği idareci tarafından yönetilir nerede eski müzik yarışma tartışma sohbet herkes şöhret derdine düşmüş Allah ıslah etsin her şeyi Reyting uğruna harcayıp ısıtıp ısıtıp önümüze koydunuz yazık gerçek şu şanslı olmak başka eğitimli olmak başka bize eğitimli televizyoncu ve yapımcı ve reklamcı lazım en önemlisi de sorumluluğunun farkında olan … Murat Özdemir gibileri görmek istemiyoruz artık yetti”

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