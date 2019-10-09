Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Suriye ile Türkiye arasında terör devleti kurmayı planlayanların oyununu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bozdu.

Sınır hattındaki terör yapılanmasına yönelik operasyon hazırlığını başlayan Mehmetçik, birilerini rahatsız etti.

Twitter'da "Savaşa hayır" kampanyası başlatıldı.

YEŞİM SALKIM'A TEPKİ DİNMEDİ

TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini istemeyen isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu.

Paylaşımının ardından kullanıcılarla tartışmaya başlayan Salkım, askerlik görevini Suriye'de yapan bir astsubaya hakaret etti.

Bu hakaretin ardından Yeşim Salkım'a tepkiler, çığ gibi büyüyerek devam etti.

Eleştirilerin hedefinden çıkmak için açıklama üstüne açıklama yapan Yeşim Salkım, dedesinin de asker olduğunu söyledi.