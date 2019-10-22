Yetenek Sizsiniz birincisi Max hayatını kaybetti

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı 2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye'de birinci olan ve Türkiye'nin en akıllı köpeği olan Max, hayatını kaybetti.

Eğitmeni Ali Yeşilırmak, Facebook sayfasından Max'in ölüm haberini yaptığı paylaşımla duyurdu.

"EVLADIM, CANIM, KANIM"

Yeşilırmak, "Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiç bir kelime kalmadı söylenecek. O evladım, canım, kanım... Dün son yolculuğuna uğurladık Max’i. Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı. Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için Max’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu." dedi.