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Yeterlilik belgesi olmayan emlakçılar çalışamayacak

Emlakçılık yapan kişiler için 5 Aralık'tan itibaren, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' aranmaya başlanacak. Belgesi olmayan emlakçılar, artık sektörde çalışamayacak.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 12:25..
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Yeterlilik belgesi olmayan emlakçılar çalışamayacak

Emlakçılıkta yeni bir dönem başlıyor. Artık 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' olmayan emlakçılar, bu işi meslek olarak yapamayacak.

Yeterlilik belgesi olmayan emlakçılar çalışamayacak

BELGE ALMA ZORUNLULUĞU

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile bazı mesleklere, belge zorunluluğu getirildi. Bu karara göre; emlak danışmanları, inşaat işçileri ve birçok meslek grubu artık bu belgeyi almak zorunda.

4 BİN LİRA CEZA

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almayan, ancak bu işi hala yapmaya devam eden kişiler ve şirketler 4 bin lira ceza ödeyecek. Emlak ofisine kaydı bulunmayan danışmanlar, satış ve kiralama işlemini gerçekleştiremeyecek.

Yeterlilik belgesi olmayan emlakçılar çalışamayacak

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