Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, baba E.Ç., iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı 15 yaşındaki kızı D.Ç.'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi.

Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında bir süre tartışma yaşandı.

KIZI BABASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.'yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan E.Ç., sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



