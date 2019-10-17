taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8903
Euro
6.5334
Altın
1490.85
Borsa
94121.62
Gram Altın
282.514
Bitcoin
47010.64

YPG'li teröristler, Mehmetçik karşısında çaresiz

Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, örgütün Suriye'deki varlığının sonunu getiriyor.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
YPG'li teröristler, Mehmetçik karşısında çaresiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı büyük bir operasyon başlattı: Barış Pınarı Harekatı.

FIRAT'IN DOĞUSU YPG'YE MEZAR OLDU

Mehmetçik'in sınırı geçerek Fırat'ın doğusundaki teröristleri tek tek etkisiz hale getirmeye başlaması, Amerika ve Avrupa'da büyük rahatsızlıklar meydana getirdi.

Amerikan askerlerinin çekildiği bölgelerde çaresiz kalan terör örgütü YPG, büyük kayıplar verdi.

YPG'li teröristler, Mehmetçik karşısında çaresiz

TRUMP'A EN İYİ CEVAP

Bilindiği üzere; ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, YPG ile anlaşılmasını istemişti. Erdoğan ise; buna karşılık harekatı başlatmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

337
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

136
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

121
5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

25
PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

32
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

163
Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir