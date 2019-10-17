YPG'li teröristler, Mehmetçik karşısında çaresiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı büyük bir operasyon başlattı: Barış Pınarı Harekatı.

FIRAT'IN DOĞUSU YPG'YE MEZAR OLDU

Mehmetçik'in sınırı geçerek Fırat'ın doğusundaki teröristleri tek tek etkisiz hale getirmeye başlaması, Amerika ve Avrupa'da büyük rahatsızlıklar meydana getirdi.

Amerikan askerlerinin çekildiği bölgelerde çaresiz kalan terör örgütü YPG, büyük kayıplar verdi.

TRUMP'A EN İYİ CEVAP

Bilindiği üzere; ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, YPG ile anlaşılmasını istemişti. Erdoğan ise; buna karşılık harekatı başlatmıştı.