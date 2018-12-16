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YHT seferleri yeniden başladı

Ankara'da feci kazanın meydana geldiği hattın onarılmasıyla tren seferleri bugün itibarıyla gerçekleştiriliyor.

AA | 16.12.2018 - 09:48..
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Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu'nda oluşan enkazın vinç yardımıyla hattın yanındaki boş alana kaldırılmasının ardından, raylarda ve elektrik iletim hatlarında oluşan hasarın onarımı da tamamlandı.

RAYLAR YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında, hasarlı raylar ve enerji iletim hatları yenilendi. Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla kazanın yaşandığı hat, tren seferlerinde kullanılmaya başlandı.

YHT seferleri yeniden başladı

ULUS-PENDİK SEFERİ GERÇEKLEŞTİ

Hattan ilk olarak saat 06.10'da Ankara YHT Garı'ndan kalkarak İstanbul Pendik'e giden YHT geçti.

Daha sonra Sincan-Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni, kazanın yaşandığı hattı kullandı.

YHT seferleri yeniden başladı

Marşandiz İstasyonu'na gelen YHT ve banliyö treni, istasyonda durmadan düşük hızda geçiş yaptı. Her iki trenin geçişinde sorun yaşanmadı.

Öte yandan, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle istasyonun kapalı tutulduğu görüldü.

YHT seferleri yeniden başladı

YHT seferleri yeniden başladı

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