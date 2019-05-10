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Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Döviz kurlarında yaşanan hareketlenmelerin başladığı ilk günlerden itibaren yükselişin duracağını savunan Yiğit Bulut, artık yorum yapmıyor.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 11:51..
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Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Türkiye ekonomisi, döviz kurlarındaki hareketliliğin önüne geçemedi.

Seçim süreçlerinde yükseliş trendine giren ve bir türlü inmeyen kurlar, İstanbul seçimleriyle ilgili çıkan kararla yeniden yükselişe geçti.

Dolar 6,24 seviyesini görürken, euro 7 lirayı test etti. Sterlin ise 8 lira seviyesinde.

Kurlarda yaşanan bu hareketlilik devam ettikçe akıllara gelen tek bir isim var. O da Yiğit Bulut.

"DOLAR ALAN ZARAR EDER"

Doların henüz 2,50 bandında olduğu günlerden itibaren spekülasyonların yapıldığını savunan Yiğit Bulut, sürekli dolar alanın zarar edeceğini söyledi.

Ekranlarda tepkisini "3,50'den 3,80'den dolar alın diyen nokta noktalar neredesiniz... O günlerde yazı yazanlar adamsanız çıkıp yazı yazın, özür dileyin..." ifadeleriyle gösteren Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik karşısında son dönemde sessiz.

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