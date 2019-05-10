Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Türkiye ekonomisi, döviz kurlarındaki hareketliliğin önüne geçemedi.

Seçim süreçlerinde yükseliş trendine giren ve bir türlü inmeyen kurlar, İstanbul seçimleriyle ilgili çıkan kararla yeniden yükselişe geçti.

Dolar 6,24 seviyesini görürken, euro 7 lirayı test etti. Sterlin ise 8 lira seviyesinde.

Kurlarda yaşanan bu hareketlilik devam ettikçe akıllara gelen tek bir isim var. O da Yiğit Bulut.

"DOLAR ALAN ZARAR EDER"

Doların henüz 2,50 bandında olduğu günlerden itibaren spekülasyonların yapıldığını savunan Yiğit Bulut, sürekli dolar alanın zarar edeceğini söyledi.

Ekranlarda tepkisini "3,50'den 3,80'den dolar alın diyen nokta noktalar neredesiniz... O günlerde yazı yazanlar adamsanız çıkıp yazı yazın, özür dileyin..." ifadeleriyle gösteren Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik karşısında son dönemde sessiz.

Yiğit Bulut doların seyri için rakam verdi VİDEO

Yiğit Bulut: Dolar alan zarar etti haberi

Yiğit Bulut: Dolar düşecek haberi

Yiğit Bulut: Dolar 3'ün üzerine çıksa da inecek haberi

Yiğit Bulut doların seyri için rakam verdi haberi

Yiğit Bulut dolardaki yükselişi değerlendirdi haberi

Yiğit Bulut, doların geleceğini analiz etti haberi