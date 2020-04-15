Yıkarken aşınan ellerimizi nemlendirici ile koruyalım

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Akkaya, sık el yıkamanın vücudumuzun en büyük organı olan ve bağışıklık sisteminin önemli bir üyesi olan deride çeşitli sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

Dr. Deniz Akkaya hijyen sağlarken deri sağlığını da korumanın, uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanmakla mümkün olduğunu belirterek, el hijyeni ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattığı detaylarla vatandaşın dikkatini çekiyor:

UYGUN TEMİZLEYİCİ VE NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI

Pek çok işlevinin arasında doğal nemlendirici yağlar ve mikropların deriye tutunmasını engelleyen çeşitli maddeler üretmek de yer alır. Deri hijyeni ve bakımının, derinin bu işlevleri yerine getirmesine destek olacak şekilde yapılması önemli. Hijyen sağlarken deri sağlığını da korumak, uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanmak gibi bazı tedbirlerin alınması ile mümkün olabilir.

TIRNAKLARIN MİKROP TAŞIMAKTA ROLÜ VAR

Tırnakların altında çeşitli mikroplar barınabilir, bu nedenle tırnakları kısa kullanmak gerekir. Tırnakları keserken kanatmamak ve batık oluşumuna yol açmamak için düz kesmek önemli.

BU DÖNEMDE OJE KULLANMAYALIM

Ojeler, özellikle soyulduklarında altında mikrop barındırabildiklerinden, bu dönemde oje kullanmamak daha doğru olur.

ELLER 20 SANİYE BOYUNCA YIKANMALI

Etkili el yıkama, en az 20 saniye boyunca, sabunla kapsamlı bir şekilde yapılmalı. Parmakların uçları, araları ve üstleri, avuç içleri, ellerin yanları, baş parmaklar, tırnakların altı, el bilekleri de dahil olmak üzere tüm yüzeyler sabunla köpürtülmeli. Sabunun iyice durulandığından da emin olmak da gerekir.

ELİMİZİ YIKADIĞIMIZ SU ILIK OLMALI

El yıkarken çok sıcak veya çok soğuk su kullanmak derinin kurumasına yol açar. Bu nedenle eller mutlaka ılık su ile yıkanmalı.

KALIP SABUNLAR DAHA İYİ

Sabun içeriğinde bulunan sürfaktanlar yani yüzey aktif madde mikroplarla eş zamanlı olarak derinin doğal yağlarını da uzaklaştırarak, derinin kurumasına ve bariyer görevinin bozulmasına neden olur.

Standart sıvı sabunlar, kalıp sabunlara göre daha fazla deterjan içermeleri nedeni ile daha çok tahriş edici özellikte.

ANTİBAKTERİYEL SABUN DAHA HASSAS

Antibakteriyel sabunların ise normal sabunlara göre bir üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca sabunlar yapıları gereği alkali özellikte, oysaki deri pek çok işlevini ancak nötral veya asit pH’da gerçekleşiyor.

PH DEĞERİ DENGELENMİŞ SABUNLAR DERİYİ KORUR

Sentetik sürfaktanlardan oluşan sabunsuz temizleyiciler ve pH değeri dengelenmiş olan temizleyiciler etkili hijyen sağlarken, derinin doğal yağlarına zarar vermezler.

YIKAMA SONRASI ELLER KURULANMALI

Yıkama sonrasında ellerimizi ıslak bıraktığımızda, buharlaşma sırasında deriden su kaybı artacağından, deri kuruluğu gelişir. Deride fiziksel hasar oluşumunu engellemek için de ovalama ve sürtme hareketlerinden kaçınmak gerekir.

ELLERİ KURULARKEN HAVLUYA YAVAŞÇA BASTIRMAMIZ YETERLİ

Bu nedenle eller temiz bir havlu ile tamponlama yani havlunun yavaşça deriye bastırılması hareketi yaparak kurulanmalı.

EL YIKAMA SONRASI, EL DEZENFEKTANI VEYA KOLONYA KULLANMAYALIM

Su ve sabun ile yıkama etkili bir hijyen sağlar, yani el dezenfektanı veya kolonya uygulamak gerekmez. Hatta bu tip uygulamalar, derinin daha fazla kurumasına ve tahriş olmasına neden olur.

ELİNİZ KİRLİ İSE EL DEZENFEKTANI KULLANMAK YERİNE YIKAMAK DAHA DOĞRU

Ellerde görünür şekilde kir bulunması halinde yıkayarak temizlemek gerekir. Ancak su ve sabuna ulaşılamadığı durumlarda, en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanılabilir.

20 SANİYE KURALINA UYALIM

Etkili bir hijyen sağlamak için dezenfektan tamamen kuruyana kadar el yıkarken yaptığımız hareketleri en az 20 saniye boyunca tekrarlamak gerekir.

EL KREMİ SÜRELİM

Su, sabun ve alkol bazlı dezenfektanlara tekrar tekrar maruz kalmak deri kuruluğuna neden olur. Her yıkama sonrası uygun bir nemlendirici sürmek, derinin kendini iyileştirmesine ve bariyer işlevini onarmasına yardımcı olur. Kullanılan nemlendiriciler, bilinen alerjen ve tahriş edici kimyasalları içermeyen özellikte olmalı.

KREM VE POMATLER LOSYONLARDAN DAHA ETKİLİ

El kremi kullanımı, sabun ve el dezenfektanlarının etkinliğini azaltmaz. Elleri yıkayıp, kuruladıktan hemen sonra nemlendirici uygulamak daha etkili. Çok kurumuş eller için, gece yatmadan önce kalın dokulu yoğun bir nemlendirici uygulanarak, üzerine pamuklu bir eldiven giyilmesi öneriliyor.

EL KREMİ, EL HİJYENİNİN BİR PARÇASI

El kremi uygulaması, deriden mikropların yayılmasını engeller, yani el hijyenin bir parçası olarak kabul görür.

ELLER GEREKTİKÇE YIKANMALI

Belli zamanlarda değil gerektikçe yıkanmalı. Örneğin dışarıdan eve gelindiğinde, hasta ile temas sonrasında, burun silme, öksürme, hapşırma, tuvalet kullanımı sonrası ve yemek öncesinde yıkanmalı. Ellerin sert, kuru ve kızarık hale gelmemesi için uygun şekilde, uygun temizleyici ile yıkanmalı ve sonrasında nemlendirici uygulanmalı.

ELLERİN KURUMASI SORUNLARA YOL AÇAR

Kuruluk geliştikten sonra yani deri bariyeri bozulduktan sonra, deri bütünlüğünün bozulması ile alerjen, irritan ve mikropların deriden geçişi artar ve farklı tip ekzemalar ile deri enfeksiyonları gelişebilir.

Su, sabun, dezenfektan gibi tahriş edici maddelere tekrar eden maruz kalma sonucunda en sık irritan kontakt dermatit olarak bilinen bir çeşit ekzema gelişir. Bu tablo kızarıklık, kaşıntı, yanma ve zamanla su toplayan kabarcıklar veya ağrılı çatlaklar gelişimi ile bulgu verir.

EKZAMA GELİŞİRSE

Ekzema gelişmesi halinde, derinin bariyeri daha da çok bozulur ve mikropların yayılması kolaylaşır. Bariyer görevini yitirmiş deride, sabun ve dezenfektanlar da yeterli hijyen sağlayamaz, ayrıca yanma-batma hissi nedeni ile kişiler ellerini yıkamaktan kaçınabilir.