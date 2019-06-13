Yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

1 Sırbistan hudut kapılarında Türk polisine görev Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için görevlendirilen bir emniyet müdürü ve 10 polis memuru Sırbistan'a uğurlandı.

2 Eşini swinger'a zorladı kızına da cinsel istismarda bulundu 26 yıl şiddet uyguladığı karısını swinger'a zorladığı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 AB Sorumlu Komiseri: Türkiye AB'yi sevmiyor Rusya, Türkiye ve ABD’nin eşit derecede Avrupa Birliği’ni sevmediğini söyleyen Günther Oettinger, bu ülkelerin birlik üyesi ülkelerle ayrı ayrı iş yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

4 Sahte polisi dilenci kılığı ile yakaladılar Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.

5 Kızına cinsel istismarda bulunan baba 27 yıl ceza aldı Yalova'nın Altınova ilçesinde, 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan babaya 27 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

6 FETÖ'cü 9 eski askere hapis cezası Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve JÖAK'ta görevli 9 eski asker, 6 yıl 3 ay ile 15 yıla değişen sürede hapse çarptırıldı.