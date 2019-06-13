Yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı.
BİNA MÜHÜRLENDİ
Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan Merkez Mahallesi Aydınlar Sokak'taki bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi. Vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
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Çevresinde güvenlik önlemi alınan binayla yanındaki bina arasında aralık oluştu.