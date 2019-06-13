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Yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

Güngören'de 5 katlı bir bina yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.

AA | 13.06.2019 - 19:55..
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İstanbul Güngören'de 9 dairenin bulunduğu eski binaya güçlendirme çalışması yapıldı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Çalışma sırasında yıkım tehlikesi olduğu anlaşılan Merkez Mahallesi Aydınlar Sokak'taki bina, zabıta ekiplerince mühürlenerek tahliye edildi. Vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina boşaltıldı İZLE

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binayla yanındaki bina arasında aralık oluştu.

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