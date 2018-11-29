Yıkım sonrası Atatürk Kültür Merkezi alanı görüntülendi

Uzun süre hiçbir sanatsal etkinliğin yapılmadığı Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şubat ayında temelinin atılıp inşaatına başlanacağını açıkladığı AKM’nin son hali ise havadan görüntülendi.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yıllarca herhangi bir etkinliğin yapılmadığı Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Yıkım çalışmalarının sona erdiği AKM’nin ihalesinin tamamlanmasının ardından yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek. Yeni AKM’nin inşa çalışmalarına ne zaman başlanacağını ise geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamıştı. Bakan Ersoy AKM’nin temelinin şubat ayında atılacağını belirtirken 2 yıl içinde de merkezin hizmete açılacağını belirtmişti.

AKM alanı havadan görüntülendi İZLE



ALIŞILMIŞ SİUET ŞİMDİLİK BOŞ

1946 yılında temeli atılan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 10 yıl boyunca inşaatına başlanamayan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılabilmişti. Hizmet verdiği yıllarda geçirdiği yangın nedeniyle kapanıp yıllar sonra Atatürk Kültür Merkezi ismiyle yeniden açılan mimarlığını Hayati Tabanlıoğlu’nun yapmıştı. Yeni AKM’nin mimarlığını ise Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. AKM’nin yıkım sonrası son hali ise havadan drone ile görüntülendi. Beyoğlu’nun simgelerinden olan AKM’nin yıkımı sonrası ortaya çıkan Taksim’in silueti de gözler önüne serildi. Havadan çekilen görüntülerde AKM’siz Taksim Meydanı’nın alışılmış siluetinin boş kaldığı görüldü.

AKM NASIL OLACAK

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

ARAÇ TRAFİĞİ YER ALTINA TAŞINACAK

Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.