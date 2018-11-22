Yıl boyunca tiyatrolar kapalı gişe oynuyor

Kentte 2001 yılında kurulan Şehir Tiyatroları ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı bünyesinde bu yıl 25. yılını kutlayan AÜ Tiyatro Anadolu, her yıl on binlerce tiyatrosevere oyun sergiliyor.

SEYİRCİ YOĞUNLUĞU

Yıl boyunca 20 farklı oyunun perde açtığı şehir tiyatrolarındaki 311 temsil, 108 bin seyirci tarafından izlenirken, 4 oyunun 57 gösterimle sahnelendiği AÜ Tiyatro Anadolu ise 17 bin 242 seyirci ile kapalı gişe mutluluğu yaşattı.

FESTİVALLERE KATILIYORLAR

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan, 2001 yılından beri hizmet veren şehir tiyatrolarının, Eskişehir'in dışında Anadolu'nun birçok ilinde düzenlenen festivallere de katılarak, neredeyse ülke çapında iyi tiyatro yapmanın, iyi sanat üretmenin peşine düşüp, insanlarla buluştuğunu söyledi.