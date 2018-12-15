Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Taksim’in Balo sokağına doğru çıktığımızda, karşımıza gizemli ve eski bir bina çıkıyor. Adeta harabeye dönmüş bu binanın üzerinde nulunan yılan figürü, yüzyıllardır tıpla ilgili bir sembol ya da amblem olarak kullanıyordu.

İstanbul’da yürürken aslında geçmişin üstünde yürüyoruz. Herhangi bir yerde, sokağın altında ya da üzerinde binlerce yıllık saklı bir tarihe ulaşmanız mümkün. Bu sokaktan hepimiz çok geçtik. Belki de çoğumuzun dikkatini çekmedi ama karşımıza çıkan bu binada, tıpla ilgili bir geçmiş var. Taksim Nevizade’deki bir apartmanın tepesinde yer alan bu figür, tıp biliminin de sıklıkla kullandığı bir simge.

ANTİK YUNANDA YILAN

Antik Yunan dünyasında “Tıp tanrısı” olan Asklepios elindeki değneğe sarılı biryılanla biliniyor. Daha yaygın olarak bilineni ise haberci Tanrı olarak bilinen Hermes’in kadüsesi. Bu figür, iki kanadı ve iki yılanıyla Hermes’in altın asası olarak biliniyor.

ANADOLU'DA II. MAHMUD DÖNEMİNDE

Antik Yunanlılar yılanları kutsal olarak görürler ve yılan zehrinin iyileştirici olduğunu düşünürlerdi. Anadolu’da da sağlıkla ilişkilendirilen yılan figürü, II. Mahmud zamanında kullanılmıştı. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin amblemi de bu figürdü.

Bu figürün tıp biliminin sembolü olmasına yönelik kaynaklarda Prof. Dr. Süheyl Ünver’in bunu önerdiğini ve 1956’da dünya genelinde kabul edildiği de biliniyor. Örneğin, asanın görüntü olarak DNA çift sarmalını andırması da bu figürle tıbbın ilişkilendirilmesine yol açıyor.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin rozetinde de bu figür bulunuyor.

Yerli tıp kurumlarında yer alan farklı yılan figürleri

ABD ordusu tabip sınıfının simgesi

Ambulansta asaya sarılı bir yılan figürü

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sembolü

Ve son olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün sembolü