taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Kalabalığı ve gece hayatıyla ünlü Nevizade bölgesinden çıkıp Balo Sokak’a doğru ilerlerseniz harabeye dönmüş bir apartman göreceksiniz. Üzerindeki yılan figürünün tıpla çok yakından ilişkisi var.

Özel İçerik | 15.12.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Tarih
Whatsapp ile paylaş
Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Taksim’in Balo sokağına doğru çıktığımızda, karşımıza gizemli ve eski bir bina çıkıyor. Adeta harabeye dönmüş bu binanın üzerinde nulunan yılan figürü, yüzyıllardır tıpla ilgili bir sembol ya da amblem olarak kullanıyordu.

İstanbul’da yürürken aslında geçmişin üstünde yürüyoruz. Herhangi bir yerde, sokağın altında ya da üzerinde binlerce yıllık saklı bir tarihe ulaşmanız mümkün. Bu sokaktan hepimiz çok geçtik. Belki de çoğumuzun dikkatini çekmedi ama karşımıza çıkan bu binada, tıpla ilgili bir geçmiş var. Taksim Nevizade’deki bir apartmanın tepesinde yer alan bu figür, tıp biliminin de sıklıkla kullandığı bir simge.

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

ANTİK YUNANDA YILAN

Antik Yunan dünyasında “Tıp tanrısı” olan Asklepios elindeki değneğe sarılı biryılanla biliniyor. Daha yaygın olarak bilineni ise haberci Tanrı olarak bilinen Hermes’in kadüsesi. Bu figür, iki kanadı ve iki yılanıyla Hermes’in altın asası olarak biliniyor.

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

ANADOLU'DA II. MAHMUD DÖNEMİNDE

Antik Yunanlılar yılanları kutsal olarak görürler ve yılan zehrinin iyileştirici olduğunu düşünürlerdi. Anadolu’da da sağlıkla ilişkilendirilen yılan figürü, II. Mahmud zamanında kullanılmıştı. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin amblemi de bu figürdü.

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Bu figürün tıp biliminin sembolü olmasına yönelik kaynaklarda Prof. Dr. Süheyl Ünver’in bunu önerdiğini ve 1956’da dünya genelinde kabul edildiği de biliniyor. Örneğin, asanın görüntü olarak DNA çift sarmalını andırması da bu figürle tıbbın ilişkilendirilmesine yol açıyor.

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin rozetinde de bu figür bulunuyor.

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Yerli tıp kurumlarında yer alan farklı yılan figürleri

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

ABD ordusu tabip sınıfının simgesi

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Ambulansta asaya sarılı bir yılan figürü

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sembolü

Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Ve son olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün sembolüYılan figürünün tıpla olan ilişkisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

61
Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

30
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

53
Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

Ali Koç 'Ersun Yanal gelemez' demişti

39
Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

25
NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

55
HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir