Yılandan korkan adamın hali güldürdü

Bilinen en büyük fobilerden biri de yılan korkusu...

Hatta bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre 6 aylık bebeklerin dahi, yılan veya örümcek gibi hayvanlarla karşı karşıya geldiğinde stres yaşadığını ortaya koymuş.

KORKUNUN SEBEBİ

Yine aynı araştırmaya göre, korkunun sebebi ise milyonlarca yıldır ölümcül olabilecek bu canlılarla bir arada yaşamanın bir sonucu olarak açıklanmış.

YILAN TARİF EDİLİRKEN BİLE KENDİNDEN GEÇTİ

O korkunun bir insanda ne kadar etkili olabileceğini hayal bile edemezsiniz.

İşte bu yaşlı amca da yılan kelimesini duymuyor ama onu tarif eden tek bir cümlede kendini kaybediyor. Amcanın bu halleri izleyenleri güldürüyor.

Yılandan korkan adamın komik halleri İZLE