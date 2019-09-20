Yılanla oynayan adam kafasını kaptırdı

Dünyanın dört bir yanından her gün binlerce video paylaşılıyor, elden ele dolaşıyor.

Onlardan biri yine binlerce kez izlendi, ama bu kez korku dolu anlar yaşattı.

AĞZINA ÜFLEYİP DURDU

Ne görüntünün adresi ne de o anları yaşayan kişinin adı belli değil. Kimliği açıklanmayan adam, videoda elindeki dev bir yılanla görülüyor. Yılanı yüzüne yaklaştıran ve ardından üfleyen adam, ısırılmaktan son anda kurtuluyor.

Yılanla oyunu kötü bitti İZLE

KIZGIN YILANA YAKALANDI

Bu tehlikeli oyunu defalarca tekrarlayan adam, sonunda kızgın yılana yakalanıyor. Yılan adamın kafasından ısırırken, acıyla ne yapacağını şaşıran adam dev sürüngenin dişlerinden kurtulmaya çalışıyor.

"ADAM BUNU HAK ETTİ" YORUMLARI YAPILDI

Videonun sonunda olayın akıbeti bilinmezken, görüntüleri izleyenler adamın bunu hak ettiği görüşünde birleşti. Görüntülerin nerede çekildiği belirlenemezken, yılanın zehirli olup olmadığı da gizemini koruyor.