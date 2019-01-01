taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2714
Euro
6.0258
Altın
1282.53
Borsa
91270.48
Gram Altın
217.419

Yılbaşı akşamı denize düşen genç yaşamını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde Alsancak Vapur İskelesi yakınında denize düşen İrem Coşkun tedavi gördüğü hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA | 01.01.2019 - 22:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yılbaşı akşamı iddialara göre, dengesini kaybederek denize düşen İrem Çoşkun, yüzme bilmediği için suda çırpınırken yardımına deniz polisi yetişti.

İLK YARDIMDA HAYATA DÖNMÜŞTÜ

Sudan çıkarılan 18 yaşındaki Çoşkun’un solunumu durduğunu fark eden güvenlik güçleri ilk yardım müdahalesinde bulundu.Yapılan kalp masajı ve suni teneffüsün ardından hayata dönen Çoşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi süren Coşkun’un bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Coşkun’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

29
İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

141
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

33
Gülriz Sururi vefat etti

Gülriz Sururi vefat etti

713
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

98
Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

195
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

393
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir