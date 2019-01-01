Yılbaşı akşamı denize düşen genç yaşamını yitirdi

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Gomis Galatasaray'a dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan ve bu sene Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis "sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim" dedi.