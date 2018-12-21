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Yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi

Bu yıl verilen 70 milyon liranın sahibi olmak isteyen vatandaşlar, biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

İHA | 21.12.2018 - 13:26..
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Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre; tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. Zonguldak’ta satışa sunulan yılbaşı biletlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

EN ÇOK ÇEYREK BİLET SATILIYOR

Tam ve yarım biletin fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşlar, çeyrek bileti tercih ediyor.

Yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi

SON GÜNDE DAHA ÇOK TALEP OLUYOR

Vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Biletçi Nuri Kocaoğlu, "Her sene olduğu gibi bu sene de Zonguldak’a Ankara ve İstanbul biletlerini getirdim. Her yıl bir ikramiye çıkıyor. Bu sene tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. En çok talep çeyrek bilete var ama durumu iyi olan yarım ve tam bilet alıyor. Satışlara vatandaşlarımızın ilgisi var. 160 bin bilet getirdim. Vatandaşlar bilet almak için genelde son 3-4 günü bekliyor" dedi.

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