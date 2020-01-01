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Yılbaşı eğlencesi sırasında binada yangın çıktı

Bursa'da apartmanın çatı katında düzenlenen yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA | 01.01.2020 - 07:51..
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yangın

 

İnegöl İlçesi Sinanbey mahallesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yılbaşı eğlencesi sırasında binada yangın çıktı

Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla bina sakinleri apartmanı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşarken itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını tamamen söndürdü.

Yılbaşı eğlencesi sırasında binada yangın çıktı

ÇATIDA EĞLENEN GENÇLER, YAKTIKLARI ATEŞİ SÖNDÜREMEDİ

Görgü tanıkları binaya bir grup gencin girdiğini çatıda ateş yakarak eğlendiklerini bir süre sonra da buradan ayrıldıklarını, yangının da sonradan başladığını belirtti.
Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmaya başladı.

Yılbaşı eğlencesi sırasında binada yangın çıktı

Yılbaşı eğlencesi sırasında binada yangın çıktı

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