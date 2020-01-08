Yılbaşı gecesi taciz iddiası polisi harekete geçirdi

2020'ye girilirken İstanbul Kadıköy’de bir şahıs, bir kadını uzun süre takip etti.

Bir süre sonra şahıs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden genç kadın, hemen polis ekiplerine haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Genç kadının tacize uğradığını iddia ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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TAKİP ETTİ, KOŞARAK UZAKLAŞTI

Kamera görüntüsünde kimliği belirsiz bir şahsın kadını takip ettiği ve bir süre sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.