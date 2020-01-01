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Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken polis yakaladı

Samsun'da narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelinin evinden paketler halinde bonzai çıktı.

İHA | 01.01.2020 - 16:15..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu satışı ile ilgili çok kapsamlı çalışma başlattı.

PAKETLER HALİNDE BONZAİ ÇIKTI

Narkotik polisi, T.C. adlı bir kişinin bir şahsa 2,84 gram bonzai sattığını tespit etti ve söz konusu uyuşturucuyu alıcıdan ele geçirdi. Gözaltına alınan T.C.'nin ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde 26,45 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 690 TL para ele geçirildi.

Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken polis yakaladı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisteki sorgulanması tamamlanan T.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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