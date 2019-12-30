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Yılbaşı için ağaç kesene 10 yıl ceza

Bakan Pakdemirli, yılbaşı öncesi ormanlık alanlardan ağaç kesenler için "Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir" dedi.

DHA | 30.12.2019 - 14:15..
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Yılbaşı öncesi, kaçak içkiden kaçak ağaç kesimine kadar birçok alanda fırsatçılar ortaya çıktığı biliniyor.

Emniyet güçleri, günlerdir piyasaya kaçak içki sürmeye niyetlenen fırsatçılara göz açtırmıyor.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yılbaşında süslenmesi için kesilecek ağaçları koruma adına, bir açıklama yaptı.

TÜM TEŞKİLATA TALİMAT VERİLDİ

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, yılbaşı öncesi kaçak kesim yapanlara karşı, tüm orman teşkilatının talimatlandırıldığını bildirdi.

Ormanlarda bu türlü usulsüz faydalanmalara meydan verilmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Bakan Pakdemir, "Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim." dedi.

Kaçak kesimlere karşı tüm tedbirlerin alınmasının yanı sıra, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyaçlarını orman fidanlıklarından temin edileceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Her yıl olduğu gibi 81 ilimizde bu yıl da 'Ağaç Kesme Fidan Dik' kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşlarımız fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğümüzün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabilecekler. Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması için ise yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar." ifadelerini kullandı.

''FİDAN KESEN 10 YIL CEZA ALABİLİR''

Yasalara göre ormanlardan kaçak kesim yapmanın ağır yaptırımları olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. Sonuç itibarıyla ormandan genç ağaç kesenlere, 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir." dedi.

 

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