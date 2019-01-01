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Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

Yeni yılda caddeler eğlenen vatandaşlarla dolup taşarken, yılbaşı gecesini çalışarak geçirmek zorunda olanlar da var.

İHA | 01.01.2019 - 04:29..
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İzmirli vatandaşlar, yeni yılda kentin işlek caddelerine akın etti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ni dolduran vatandaşlar 2019’a merhaba dedi. Yılbaşında eğlenen vatandaşların yanı sıra çalışmak zorunda olanlar da vardı. Kimi çiçek, kimi balon, kimi yılbaşı şapkası satarak para kazanmaya çalıştı.

Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

YILBAŞI ZENGİN İNSANLARA GELİYOR

Yılbaşını evinde ailesinde uzakta olarak gireceğini ve bu durumun kendisi için kötü olduğunu söyleyen Fikret Kalender,
“Çoluk çocuğumuzdan ayrı bir şekilde yılbaşına giriyoruz. Herkes eşini çocuğunu dışarı çıkarıp yemeğe götürüyor. Biz bu soğuk havada saat bire ikiye kadar insanlara mal satalım çocuklarımıza ekmek götürelim diye uğraşıyoruz. Yılbaşı bize gelmiyor. Yılbaşı zengin insanlara geliyor. Esnafa yılbaşı gelmiyor. Bizim sattığımız ürünler marketlerde daha çok ön plana çıktı bizde arka planda kaldık. Geçen senelere göre şimdi işlerimiz kötü daha da kötüye gideceğine inanıyorum” diye konuştu.

Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

"PARA KAZANMAK ÇOK ZOR"

Gültekin Kırcan ise yılbaşında insanlara Osmanlı Macunu satarak para kazanmaya çalışıyor. Para kazanmanın artık çok zor olduğunu ifade eden Kırcan, “Biz fakir insanlarız. Paramız pulumuz yok. Paramız pulumuz olsa bu işler uğraşmayız. İşe başvuru yapıyoruz formlarımız yırtılıp atılıyor. Üç tane çocuğum var. Nasıl olacak bu hayat bilmiyorum. Hayat çok zor. Para kazanmak artık daha çok zor. Milli piyango bize vurmaz. Şans zaten bize hiç vurmaz. Para bize çıksa hayatımız değişecek. Çocuklarımız hayatı değişecek. Çocuklarımız bizden pasta bekliyor. Biz burada çalışmak ve para kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

Yılbaşı kimi için eğlence kimi için de ekmek parası

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