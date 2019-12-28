taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Yılbaşı kutlamaları için Beyoğlu'nda bazı yollar kapanacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları için Beyoğlu’na çıkan bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İHA | 28.12.2019 - 08:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Beyoğlu’ndaki yılbaşı kutlamaları kapsamında bazı yollar bugün saat 09:00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimiz Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilecek olan “Hanuka ve Noel Bayramı” tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler kapsamında, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 09.00 dan itibaren kutlama programı bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak." ifadeleri kullanıldı.

Trafiğe kapatılacaklar yollar ise şöyle;

1-Büyük hendek caddesi

2-İlk belediye caddesi

3-Şair ziya caddesi

4-Galip Dede Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Alternatif güzergahlar ise şöyle;

1-İlk belediye Caddesi-Ensiz Sokak istikameti

2-Şair ziya caddesi-Yanık Kapı Sokak istikameti

3-Galip Dede Caddesi-Lüleci Hendek Caddesi ve Yüksek Kaldırım Caddesi ile Bankalar Caddesi istikameti

4-Meşrutiyet Caddesi

5-Serdar-ı Ekrem Caddesi ile Kumbaracı Yokuşu Sokak

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

Volkswagen elektrikli araç üretme hedefini erkene çekti

174
Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düşürüldü

Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düşürüldü

38
Osmaniye'de 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın vuruldu

Osmaniye'de 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın vuruldu

18
Zlatan Ibrahimovic AC Milan ile anlaştı

Zlatan Ibrahimovic AC Milan ile anlaştı

16
Fatih'te bir bekçi önce meslektaşını sonra kendini vurdu

Fatih'te bir bekçi önce meslektaşını sonra kendini vurdu

43
Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor

13
Fransa'da ülke genelinde grevler büyüyor

Fransa'da ülke genelinde grevler büyüyor

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir