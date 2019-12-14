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Yılbaşı öncesi 250 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı operasyonlarda toplam 250 ton sahte içki ele geçirilirken 80 kişi de gözaltına alındı.

DHA | 14.12.2019 - 13:32..
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Yılbaşını fırsat bilen sahte içki üreticilerine emniyet güçleri göz açtırmıyor.

İstanbul merkez olmak üzere 8 ilde sahte alkol üreticilerine eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

602 MEKAN DENETLENDİ

Operasyonlara Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Ekipler, ilk etapta gece kulüpleri, restoranlar, barlar, ve tekel büfelerinin de dahil olduğu 602 mekanı denetledi. Ekipler bu denetimlerde 147 işletmeye adli ve idari işlem uyguladı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler, ihbarlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda sahte içki üretimi yapanların büyük bir sahte içki şebekesinin üyeleri olduğunu belirledi.  Şebekenin üyelerinin metil ve ya etil alkol , şişe , bandrol, etiket ve kapak tedarikçilerinden oluşan 4 gruptan oluştuğu ortaya çıktı.

Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. İki tıra sığdırılabilen ele geçirilen sahte içkiler emniyetin bahçesine getirilip, sergilendi.

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -5

GERÇEKÇİ DURSUN DİYE THY ETİKETİ KULLANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte içki üreticilerinin içkiyi ucuza mal etmek için metil alkolü su tanklarında kaynatıp damıtarak elde ettiklerini ve matbaalarda yaptırdıkları sahte bandrolleri ya da orijinal olan fakat çeşitli üretim lisansı olan kişilerden toplu olarak ucuza satın alarak orijinal bandrolleri kullandıklarını belirledi. Şüphelilerin, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketlerini bastırıp kullanarak içkilerin bir kısmını freeshoplardan alınmış gibi gösterip çeşitli illere gönderdikleri de tespit edildi. Freeshoplardan gelmiş gibi gösterdikleri içki şişelerin üzerine gerçekçi dursun diye THY etiketi yapıştırdıkları da öğrenildi.

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -7

MİLYONLARCA İNSANA SAHTE İÇKİ SATACAKLARDI


Teknik ve fiziki takibini tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri belirledikleri 147 adrese 12 Aralık günü erken saatlerde operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 113 şüpheli hakkında gözaltına kararı bulunurken 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken ara operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edildikleri, 5 şüphelinin ise yine ara operasyonlarda yakalandığı ve alkol kaçakçılığı suçundan tutuklu olduğu öğrenildi.

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -2

TONLARCA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 256 bin litre metil alkol, 33 bin 964 dolu şişe sahte içki, 427 bin 51 içki şişesi etiketi, 1 milyon 177 bin 73 sahte bandrol, bin 255 yabancı menşeili bandrol, 460 bin içki şişesi kapağı, 64 bin 891 boş içki şişesi, 197 bin içki şişesi mantar tıpası, 500 THY etiketi, 60 litre su, 80 boş bidon, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 73 mermi, 2 av tüfeği, sahte içkilerin dağıtımında kullanılan 10 otomobil ve sahte içki üretiminde kullanılan bir çok malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin ise 14 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi. Ele geçirilen 256 ton metil alkolden yaklaşık 1 buçuk milyon şişe sahte içki üretileceği de tespit edildi.

EMNİYETTE SERGİLENDİ
Operasyonda ele geçirilen 250 ton sahte içki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. İki TIR'la emniyetin bahçesine getirilen sahte içkiler havadan görüntülendi.

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -1

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -3

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -4

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -6

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -8

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -9

(Havadan fotoğraflarla)- Yılbaşı öncesi dev operasyon: 250 ton sahte içki ele geçirildi   -10

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