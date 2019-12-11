Yılbaşı öncesi 6 bin 736 adet ürünü piyasaya süreceklerdi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini artırdı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Alınan bir ihbar üzerine Esenler ve Zeytinburnu’nda sahte alkol üretilen depo tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen adreslere 9 Aralık’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 BİN 736 ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri baskınlarda; 574 şişe sahte içki, 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 adet içki şişesi kapağı, 4 bin 800 adet votka ve viski etiketi olmak üzere toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.