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Yılbaşı öncesi 6 bin 736 adet ürünü piyasaya süreceklerdi

Yılbaşı öncesi İstanbul’da denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, 2 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.

İHA | 11.12.2019 - 10:49..
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini artırdı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Alınan bir ihbar üzerine Esenler ve Zeytinburnu’nda sahte alkol üretilen depo tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen adreslere 9 Aralık’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yılbaşı öncesi 6 bin 736 adet ürünü piyasaya süreceklerdi

6 BİN 736 ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri baskınlarda; 574 şişe sahte içki, 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 adet içki şişesi kapağı, 4 bin 800 adet votka ve viski etiketi olmak üzere toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi 6 bin 736 adet ürünü piyasaya süreceklerdi

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yılbaşı öncesi 6 bin 736 adet ürünü piyasaya süreceklerdi

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