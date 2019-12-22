Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

Adana polisi, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimlerini artırdı.
Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde, çalışma yürüten ekipler kaçak içki imal edildiği belirtilen adreslere operasyon düzenledi.
BİN LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Adrese operasyon yapan polis ekipleri tarafından, aramalarda bin litre kaçak içkinin ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen içkiler olay yerinde imha edildi.
Olayla ilgili ev sahibi Z.K. ise gözaltına alındı. Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.