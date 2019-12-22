taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin, bir adrese düzenledikleri operasyon sonrası kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahıs ise gözaltına alındı.

İHA | 22.12.2019 - 10:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana polisi, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimlerini artırdı.

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde, çalışma yürüten ekipler kaçak içki imal edildiği belirtilen adreslere operasyon düzenledi.

BİN LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Adrese operasyon yapan polis ekipleri tarafından, aramalarda bin litre kaçak içkinin ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen içkiler olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili ev sahibi Z.K. ise gözaltına alındı. Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

67
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

41
Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

76
Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

43
Vatandaşlara yardım eden hayırsever Üsküdar'da görüldü

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Üsküdar'da görüldü

74
Jandarma Genel Komutanı: 500 kadar terörist kaldı

Jandarma Genel Komutanı: 500 kadar terörist kaldı

32
Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir