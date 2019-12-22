Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

1 6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği altı kentte kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunu bildirdi.

2 Ceylan'nın acı günü Ünlü şarkıı Ceyla'nın yeğeni, Nazlıcan Arkan pankreas iltihabı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 Uludağ'da orman yangını Erikli Yaylası'nda çıkan yangın bölgesine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

4 Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı AK Parti sıralarına doğru bağıran Tuncay Özkan, "Marmaray'ı Ecevit yaptı, yatın kalkın dua edin" ifadelerini kullandı.

5 Fatih Terim: Bizi çekemiyorlar Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, medyada art niyetli insanların olduğunu ifade ederek, "Kıskananlar var" şeklinde konuştu.

6 İznik Gölü'nde kuraklık Gölün en gözde mesire alanlarından biri olan Orhangazi çamlığı bölgesinde göl suyu yaklaşık 25 - 30 metre çekildi.