Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

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Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Sahip olduğu doğal ve kültürel güzelliklerle saklı cennet olarak adlandırılan Bitlis'in Hizan ilçesi, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden bu yıl yaklaşık bin 500 fotoğrafçıya ev sahipliği yaptı.