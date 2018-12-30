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Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda tamamı yabancı uyruklu şüphelilere operasyon düzenlendi.

AA | 30.12.2018 - 11:34..
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası, terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

TAMAMI YABANCI UYRUKLU

Tamamı yabancı uyruklu 30 zanlıyı gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde de çok sayıda örgütsel dokümana el koydu.

Yakalanan 30 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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