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Yılbaşı öncesi kaçakçılığa darbe

Jandarma ekipleri bir otomobilde kaçak mallar ele geçirdi.

İHA | 20.12.2018 - 23:06..
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Bursa'nın Gürsu ilçesi’nde yol kontrolü yapan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada bin 500 adet üzerinde Rusça yazılı değişim marka ve özelliklerde bandrolsüz ilaç, 116 paket değişik markalarda bandrolsüz sigara, 40 kg bandrolsüz çay, 9 şişe kaçak içki ve yaklaşık 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

KANUNA MUHALEFETTEN İŞLEM YAPILDI

Araç sürücüsü İ.Ş. gözaltına alınırken, hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet" etmekten işlem yapıldığı bildirildi.

Yılbaşı öncesi kaçakçılığa darbe

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