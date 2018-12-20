Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, yılbaşı öncesinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik, dün ülke genelinde 2 bin 864 personelin katılımıyla "Kaçak\Sahte Alkol Uygulaması" gerçekleştirildi.

311 İŞ YERİNDE ARAMA VE DENETLEME YAPILDI

Bin 311 iş yerinde arama ve denetleme yapılırken, 6 bin 531 şişe kaçak ve sahte içki, bin 535 litre sahte içki, 24 sahte bandrol ve 215 mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 7 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 mermi, 11 bin 460 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 68 paket kaçak sigara ve 380 puro/sigarillo, 74 tarihi eser, bin 295 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde ayrıca, 11 iş yerinin tütün mamulleri ve içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi, 2 sahte içki imalathanesine de işlem uygulandı.

168 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Operasyonlar sonucu, 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, aranan bir kişi de yakalandı.

Denetimlerde toplam 115 bin 665 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada; Türk Polis Teşkilatı'nın başta kaçakçılık ve sahtecilik olayları olmak üzere, suç işleyen kişi ya da kişilerle mücadelesini, aranan kişilerin yakalanmasını ve vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını, yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.