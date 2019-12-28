Her yılbaşı öncesinde; Milli Piyango biletini almanın, yılbaşı kutlamanın helal mi haram mı olduğu tartışılır.

YouTube üzerinden yayın yapan kanallar da sokakta insanlara bu konularla ilgili sorular soruyor.

HELAL-HARAM TARTIŞMASI

Bu günlerde bir videe sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Milli Piyango bileti için "helal-haram olması umurumda değil" diyen genç bir kadına kapalı olması üzerinden eleştiri yapılınca tartışma farklı bir boyuta taşınıyor.

Yılbaşı öncesinde çok paylaşılan haram-helal videosu VİDEO