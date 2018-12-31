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Yılbaşı piyango çekilişi saat 15.00'da başlayacak

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinin saat 15.00'te başlayacağını duyurdu.

DHA | 31.12.2018 - 11:06..
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Yılbaşı piyango çekilişi saat 15.00'da başlayacak

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin, Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi:

BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİLER 20.00'DA ÇEKİLECEK

"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz ,bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir."

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