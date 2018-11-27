Yılbaşı tatili için öneriler

Yeni bir senenin heyecanıyla içimiz kıpır kıpır, kaldı bir ay. Nereye gideceğine karar veremeyen “son dakikacıları” buraya alıyoruz. Bu yıl yılbaşı 31 Aralık Pazartesi’ye denk geliyor; malum salı günü de resmi tatil. Yapacak o kadar aktivite var ki, bir türlü karar veremiyoruz. İster yurt içinde ister yurt dışında ister kayak olarak birçok keyifli plan yaptım sizin için. Yakın olsun, uzak olsun, vizesiz olsun, karlı olsun derken en iyi kriterleri ekleyince bakın karşımıza nasıl öneriler çıktı.

KARTPOSTAL TADINDA YILBAŞI: ABANT-KARTALKAYA-ILGAZ

Aslında bu üç yeri barındıran bir program da yapabilirsiniz ama Abant, konaklama imkanlarının fazlalığına ve göl etrafında uzun yürüyüşler yapmanın getirdiği avantajlara sahip. Abant gölünün çevresinde birçok 5 yıldızlı otel bulabiliyorsunuz. Göl çevresinde yürümek, ata binmek, bisiklet kiralamak çok keyifli olabilir. Abant yolu üzerinde sucuk ekmek pişirip, soba karşısında sıcak saatler geçirebileceğiniz güzel yerler de var. Kartalkaya'da ise eğer kar yağışı iyiyse kayak yapabilirsiniz. Ilgaz Dağları da, pisti küçük olsa da kayak severlere keyifli planlar yaptırtıyor. İstanbul ve Ankara'dan arabayla buraya ulaşmak da oldukça kolay.

BELGRAD’I BİR DE YENİ YILA GİRERKEN GÖRÜN

Vizesiz oluşu, yakın oluşu, lezzetlerinin de bize yakın oluşuyla beni çok cezbeden bir yer. Başkent Belgrad, son zamanların en çok gidilen şehirleri arasına girdi bile. Belgrad’ın eğlenceli bir gece hayatını bilmeyen yok. Tek handikabı hava soğuk olabilir, kar yağışı da büyük ihtimalle görülebilir. Ancak yılbaşında sizi çok özel süprizler bekliyor burada. Kalemegdan Kalesi, Belgrad Sarayı, Aziz Sava Katedrali, Nicola Tesla Müzesi gibi gezilebilecek tarihi yerlerini de görmeden gelmeyin. İstanbul-Belgrad arası uçakla yaklaşık 1,5 saat sürüyor, üstelik Türk vatandaşlarından vize de istenmiyor.

Aybüke & Cansu Belgrad gezisi - TIKLA

ROMANTİK BİR YILBAŞI OLABİLİR: VENEDİK

Karlar altında bir Venedik fotoğrafı size romantik geliyor mu? Yılbaşı tatilinde Venedik'i böyle beyazlar altında bulma ihtimaliniz çok yüksek. Şehir beyaz örtü altında size daha da romantik gelecek emin olun. Venedik'te 1-2 gece kalıp trenle Milano, Roma veya Floransa şehirlerine de geçebilirsiniz. Unutmayın İtalya'da yılbaşı akşamı insanlar meydanlarda kutlama yapıyor. Bu geleneği İtalya'da izlemek çok keyifli olabilir.

YILBAŞINDA KAYAK KEYFİ İÇİN ULUDAĞ

Yeni yıla doğru karlar arasında geri saymak isteyenler için, ülkemizde kayak denince ilk akla gelen yerlerden olan Uludağ. Kış aylarında ülkemizden ve yurt dışından kayak yapmayı sevenleri buluşturan Uludağ, 31 Aralık gecesinde tam bir eğlence ve keyif rotası haline geliyor. Dağda bulunan otellerde düzenlenen yılbaşı partilerine katılabileceğiniz gibi sucuk ekmek keyfi de yapabilirsiniz. Uludağ'da bu dönemde otel fiyatları biraz yüksek ancak önceden rezervasyon yaptırarak uygun fiyatllı alternatifler bulma şansınız var.

KIŞIN REVAÇTA İKİ YERİ: KÜTAHYA-AFYON

Kütahya-Afyon bölgesi son yıllarda kaplıca turizmi ve lüks otelleriyle kışın çok revaçta. Burada hem lüks bir tatil yapabilir hem de karın altında sıcak suya girmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Otellerin yılbaşı gecesi için programı da oluyor. Kütahya otelleri ya da Afyon otelleri sayfalarından daha ayrıntılı bilgi almak mümkün. Ama üzerinize kar yağarken, açık havada sıcak su havuzuna girmenin keyfini unutamayacaksınız.

BEYAZ CANNET PAMUKKALE

Beyaz kar gibi manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Pamukkale, aynı zamanda kışın da kaplıca otelleriyle ünlü bir yer. Afrodisyas'ın anavatanı Pamukkale'de travertenlerde sıcak su keyfi yapabilirsiniz. Otellerinin neredeyse tamamında sıcak su ve kaplıca keyfi var. Gitmişken Hierapolis Antik kentini de mutlaka gezin. Denizli merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Buldan da çok şirin bir ilçe. El dokuması çok güzel ürünler var. Otantik bir alışveriş yapmak için de çok ideal.

SICAK KUTLAMALARIN ADRESİ DUBAİ

Eğer kar, kış soğuk hava bana göre değil diyenlerdenseniz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin her geçen yıl daha fazla popüler hale gelen şehri Dubai, yılbaşı kutlamaları için tam size göre. Şehirde yeni yıl kutlamalarına o kadar önem veriliyor ki sadece birkaç dakika süren gösteriler için hazırlıklar aylar öncesinden başlıyor. Dubai'nin uzun sahilleri boyunca izleyebileceğiniz havai fişeklerin dışında sıcak kumlar ve deniz keyfi de burayı başka yapıyor. Dubai'de yeni yıla girdikten sonra dünyanın en büyük alışveriş merkezlerini gezerek uygun fiyata elektronik ürünler alabilir veya yeryüzünün en yüksek binası olan Burç Halife'nin seyir terasına çıkarak bulutların arasından manzarayı izleyebilirsiniz.





YENİ YILA ERKEN GİRMEK İÇİN SİDNEY

2017'yi dünyanın diğer ucunda selamlamak isteyenler için en iyi alternatiflerden biri de Sidney. Avustralya'nın bu güzel liman şehri yeni yıla bizden tam 9 saat önce giriyor! Üstelik yılbaşında Sidney'de hava tıpkı Dubai ve Rio de Janeiro gibi denize girebilecek kadar sıcak. Sidney Opera Binası ve Liman Köprüsü üzerinden atılan havai fişekler şehri aydınlatırken geriye doğru saymak hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anı olacak. Sidney'de aynı zamanda sevimli kanguru ve koalaları görebileceğiniz Taronga Hayvanat Bahçesi'ni dolaşabilir veya şehrin plajlarında denizin keyfini çıkarabilirsiniz.