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Yılbaşı üzeri uyuşturucu satıcıları iş başında

Balıkesir'de, istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 10 araçta yaptığı aramada 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

İHA | 18.12.2018 - 10:58..
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Balıkesir'de  yaklaşan yılbaşında satmak üzere uyuşturucu madde getirileceği istihbaaratı üzerine Balıkesir’in Halalca mahallesinde jandarma ekipleri adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden 10 plakalı aracı durdurarak yaptığı aramada 560 adet sentetik hap ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Otomobil içinde bulunan S.Ç., H.Y., A.A. ve H.Y. gözaltına alınarak yapılan sorgulamasından sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Soruşturma sırasında verilen isimler için alınan arama karaına istinaden Karamanköy’de jandarma ekipleri İ.Ş. ve F.İ.nin evlerinde yaptığı aramada 8 adet ekstacy hap yakaladı. Adli makamların talimatıyla İ.Ş. ve F.İ. hakkında yasal işlem yapıldı.

Yılbaşı üzeri uyuşturucu satıcıları iş başında

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