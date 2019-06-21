Yılda birkaç kez tatile çıkmak sağlığa birebir

Araştırmacılar yıl içersinde, birkaç kez tatile çıkmanın ruhsal sağlığa faydalarının yanında kalp sağlığı için de yararlı etkileri olduğunu açıkladı.

KALP SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİĞİ İNCELENDİ

Slashgear internet sitesinin haberine göre, İngiltere’deki Syracuse University’den araştırmacılar yıl içinde birkaç kez tatil yapan kişilerin genel sağlığını ve tatil yapmanın kişilerin kalp sağlığıyla nasıl ilişkilendirildiğini inceledi.

Araştırma sonucunda, tatil yapan kişilerin kalp sağlığı için önemli olan metabolik sendrom ve metabolik semptomları görünme riskinin azaldığı tespit edildi.

EN BELİRGİN BELİRTİLER YAĞLANMA VE YÜKSEK KAN ŞEKERİ

Metabolik sendrom, kişinin kalp sağlığı ile ilgili risk faktörlerini barındırmasını içeriyor. Risk faktörleri arasında, felç, kalp krizi veya şeker hastalığı gelişimi yer alıyor.

Söz konusu metabolik sendrom çok fazla sayıda olmakla birlikte en belirgin belirtiler arasında yüksek tansiyon, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kan şekeri bulunuyor.

TATİL İYİ GELİYOR

Araştırmacılar, metabolik riskleri azaltmanın yıllar içinde kalp sağlığına olumlu etkisi olduğunun altını çizerken kalp hastalıkları gelişimi riskini de azalttığını açıkladı. Araştırma sonuçlarında, yıl içerisinde en az bir kez tatile çıkmanın kişinin gelecekteki kalp sağlığına olumlu etkileri olduğu sonucuna varıldı.