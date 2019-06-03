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Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir mücadele var.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 11:27..
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Projelerini anlatan Yıldırım'ın hedefinde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu vardı.

CHP adayının halkla daha sıcak ilişkiler içerisinde olduğu görüntüsünü vermeye çalıştığını dile getiren Binali Yıldırım, "Rakibim beni kopyalıyor" dedi.

Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor VİDEO

"HALKIN İÇİNDEN AYRILMADIĞI GÖRÜNÜMÜ VERİYOR..."

Binali Yıldırım, "Partini yoksayamazsın, parti kimliğini yok sayamazsın. Partinle vatandaşın önüne çıkmalısın. Benim kanaatim o. Zaten aday rakibim, genellikle benim gördüğüm beni kopyalıyor. İşte halkla daha sıcak ilişkiler içerisinde, halkın içinden ayrılmadığı görünümünü veriyor ama taklidimden sakınmalarını ben tavsiye ediyorum vatandaşlara." ifadelerini kullandı.

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