taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.035
Euro
6.7415
Altın
1278.46
Borsa
86777.63
Gram Altın
248.027

Yıldırım'dan Topbaş'a ofisinde ziyaret

Binali Yıldırım, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

AA | 28.05.2019 - 21:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Yıldırım'dan Topbaş'a ofisinde ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.

Beyoğlu'nda bulunan Kadir Topbaş'ın ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrasında Binali Yıldırım ve Kadir Topbaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'dan Topbaş'a ofisinde ziyaret

Binali Yıldırım'ı konuşmaktan ziyade iş yapmasıyla bildiklerini belirten Kadir Topbaş, "Kendileri nezaket gösterdi, ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. O kadar çok titri var ki hangisiyle hitap edeceğimi tereddüt edebiliyorum. Ancak biz kendisine başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisiyle çok fazla geçmişimiz var. Kendisi de benim gibi Kasımpaşalıdır. Kendisi bir proje adamıdır. Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle tanıyoruz. Yurttaşlarımızda esprileriyle ve gayretli çalışmalarıyla biliyor. Birçok insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu, üstlendi ve başarıyla tamamladı. Şimdide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimle netleşir. Çok iyi bildiği bu kente de güzel hizmetlerde bulunur" ifadelerini kullandı.

"BİZE ÇOK DESTEK GÖSTERDİ"

Seçimlerde gösterdiği destekten ötürü Kadir Topbaş'a teşekkür eden Binali Yıldırım, "Kadir Bey, hem Beyoğlu Belediye Başkanı olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehre çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine bu hizmetlerden dolayı bu vesileyle İstanbullular adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlerde de sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir çok şey verdi. İnşallah gelecek beş yıl içerisinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden yararlanarak güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

1459
Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

977
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

721
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

886
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

305
Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

130
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir