Yıldırım'dan Topbaş'a ofisinde ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.

Beyoğlu'nda bulunan Kadir Topbaş'ın ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrasında Binali Yıldırım ve Kadir Topbaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ı konuşmaktan ziyade iş yapmasıyla bildiklerini belirten Kadir Topbaş, "Kendileri nezaket gösterdi, ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. O kadar çok titri var ki hangisiyle hitap edeceğimi tereddüt edebiliyorum. Ancak biz kendisine başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisiyle çok fazla geçmişimiz var. Kendisi de benim gibi Kasımpaşalıdır. Kendisi bir proje adamıdır. Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle tanıyoruz. Yurttaşlarımızda esprileriyle ve gayretli çalışmalarıyla biliyor. Birçok insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu, üstlendi ve başarıyla tamamladı. Şimdide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimle netleşir. Çok iyi bildiği bu kente de güzel hizmetlerde bulunur" ifadelerini kullandı.

"BİZE ÇOK DESTEK GÖSTERDİ"

Seçimlerde gösterdiği destekten ötürü Kadir Topbaş'a teşekkür eden Binali Yıldırım, "Kadir Bey, hem Beyoğlu Belediye Başkanı olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehre çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine bu hizmetlerden dolayı bu vesileyle İstanbullular adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlerde de sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir çok şey verdi. İnşallah gelecek beş yıl içerisinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden yararlanarak güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu.