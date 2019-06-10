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Yıldırımın düştüğü çiftlikte 500 hindi telef oldu

Bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 500 hindi öldü.

İHA | 10.06.2019 - 22:26..
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tepecik beldesi yakınlarında Hakan Şahin’e ait hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü ve hindi üretim çiftliği kullanılamaz hale geldi.

SÖNDÜRME  3 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonunda yaklaşık 500 yavru hindinin telef olduğu bilgisi edinildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Yıldırımın düştüğü çiftlikte 500 hindi telef oldu

Yıldırımın düştüğü çiftlikte 500 hindi telef oldu

Yıldırımın düştüğü çiftlikte 500 hindi telef oldu

Yıldırımın düştüğü çiftlikte 500 hindi telef oldu

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