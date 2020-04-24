Yıldız kümesi nedir

Yıldız kümeleri, küresel kümeler ve açık kümeler olmak üzere ikiye ayrılır. Küresel kümeler, kütleçekim kuvveti ile birbirine bağlı yaşlı yıldızlardan oluşan gruplar halinde bulunur. Açık kümeler, adından da anlaşılabileceği üzere yıldızların daha seyrek kümelenmiş halidir.

KÜRESEL KÜMELER

Küresel yıldız kümeleri, genellikle çok yaşlı olan Popülasyon II yıldızlarını içerir. Çoğunlukla sarı ve kırmızı yıldızlar, bu küme içinde barınır. Samanyolu galaksisinde, galaksi halosunda, galaksi merkezi erafında eliptik yörüngelere dağılmıştır.

AÇIK KÜMELER

Açık yıldız kümeleri, galaktik düzlemle sınırlıdır ve çoğunlukla genç yaştaki yıldızları içerir. Bu tür kümeler, küresel kümelerle karşılaştırıldığında daha az yoğun yıldız bulundurur ve çok daha az kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlıdır.