taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

Yıldız Korusu'nun asırlık duvarlarının bir bölümünde göçük yaşandı. Müvezzi Caddesi'nde park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 03:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Korusu'nun Müvezzi Caddesi'nde bulunan duvarının bir bölümünde gece yarısı göçük meydana geldi. Geç saatlerde caddede olay esnasında kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma olayını da engellerken, caddede park halindeki iki otomobilde ise, duvardan dökülen taşlar nedeniyle hasar oluştu.

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

İBB BİRKAÇ GÜN ÖNCE UYARI LEVHASI ASTI

Göçüğü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola yıkılan duvarı güvenlik şeridi ile çevreledi. Hasar gören araçlar bulundukları yerden çekildi.

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, duvardan gelen sesler dikkat çekti. Göçüğün birkaç metre ötesinde kaldırıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince birkaç gün önce "Dikkat! Çökme Tehlikesi" yazan bir uyarı levhası yerleştirildiği öğrenilirken, aynı noktada geçtiğimiz yılın Aralık ayında da benzer bir olay yaşandığı iddia edildi. 
Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

Yıldız Parkı'nda tarihi duvar çöktü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

139
Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

Amerika'dan Maduro'ya Guaido tehdidi

23
S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

24
Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

Almanya’da okulda kıyafet tartışmaları yeniden başladı

1
Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

Iraklı genç bıçakladığı kız kardeşini öldürdü

4
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

0
Kırıkkale’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kırıkkale’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir