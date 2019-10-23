Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahne aldı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu.
"SEVİYORUM GÜZEL GİYİNMEYİ"
Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Kendimi bomba gibi iyi hissediyorum. Geçen konser terlik giymiştim şimdi swarovski taşlı ayakkabı giydim. Seviyorum güzel giyinmeyi, giydiğimi kendime yakıştırmayı.” dedi.
HAYRANLARI COŞTU
Ardından sahneye çıkan Tilbe, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.
YERİNDE DURAMADI
Bir hayli keyifli görünen sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.