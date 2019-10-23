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Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahne aldı

Giydiği mor renkli kostümü ile yine çok konuşulan ünlü sanatçı, "Seviyorum güzel giyinmeyi, giydiğimi kendime yakıştırmayı.” dedi.

Detay Haber | 23.10.2019 - 17:02..
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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu.

"SEVİYORUM GÜZEL GİYİNMEYİ"

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Kendimi bomba gibi iyi hissediyorum. Geçen konser terlik giymiştim şimdi swarovski taşlı ayakkabı giydim. Seviyorum güzel giyinmeyi, giydiğimi kendime yakıştırmayı.” dedi.

Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahne aldı

HAYRANLARI COŞTU

Ardından sahneye çıkan Tilbe, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahne aldı

YERİNDE DURAMADI

Bir hayli keyifli görünen sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahne aldı

Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahne aldı

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