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Yıldız Tilbe: Paslı araba gibi hissediyorum

Yıldız Tilbe, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Haber Merkezi |
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Yıldız Tilbe: Paslı araba gibi hissediyorum

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kendisini karantinaya aldı. Evinde izole olan şarkıcı, paslandığını söyledi.

"YİYORUM, İÇİYORUM VE UYUYORUM"

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında hayranlarıyla sohbet eden Yıldız Tilbe, “Karantinada yiyorum, içiyorum, uyuyorum ve televizyon izliyorum. Tembellik yapıyorum. Paslandım! Kendimi paslı araba gibi hissediyorum” dedi.

Evden çıkmadığını söyleyen Tilbe, "Lütfen kimse çıkmasın ki bu koronavirüs salgını da hemen son bulsun" dedi.

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