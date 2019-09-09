Yıldız Tilbe sahneye terlikle çıktı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenlerine inanılmaz bir gece yaşattı.

Sahne öncesinde sesini açmak için 3 bardak bitki çayı, iki fincan Türk kahvesi içen sanatçı, hiç ara vermeden 3 saat canlı okudu.

TERLİKLİ KONSER

Tilbe, sahnede rahat edebilmek için de ilginç bir yöntem denedi. Evdeki terliklerini payetli kostümünün altına giyen Tilbe, bu şekilde hem dans etti hem de dinleyenleri coşturdu.

"DELİ OLURDUM"

Şarkı arasında kısa bir konuşma yapan Tilbe, “Şarkıcı olmasaydım, deli olurdum.” dedi.