Yıldız Tilbe ve torunları sosyal medyayı salladı

Bestelediği şarkılarla kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe, magazinden uzak yaşantısıyla dikkat çekiyor.

Öyleki pek çok kişi; Yıldız Tilbe'nin değil torunlarının olduğunu, çocuğunun olduğundan bile haberdar değil.

ANNEANNE YILDIZ TİLBE

Yıldız Tilbe, hayranlarını şaşırtarak, gözlerden uzak yaşayan kızı Sezen ve iki torunun fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Torunları ile poz veren Yıldız Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği dikkat çekti.





SEZEN AKSU'NUN ADINI VERDİ

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in fotoğrafına binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söylerken bir kısmı da mutluluklarının bozulmaması için temennilerde bulundu.





EVLİLİĞİ 6 YIL SÜRDÜ

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getiren Yıldız Tilbe, kızına elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayat yaşatmaya özen gösterdi.



