Yıldız Tilbe'nin 5 bin TL'Lik elbisesi

Yaptığı açıklamalar ve giyim tarzıyla sürekli gündeme gelen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Alaçatı’dakibir mekanda konser verdi.

SADECE ELBİSE 5 BİN TL

Bu konser için özel hazırlandığını söyleyen Tilbe'nin kendine has ilginç kıyafeti yine dikkat çekti. Şarkıcı, çok konuşulan fırfırlı elbisesini 5 bin TL'ye büstiyer, tayt ve sandaletlerinin ise 200 TL olduğunu söyledi.

YILDIZ TİLBE KOMBİNİ

Tilbe, daha önce eleştirilen tarzı için “Çok pahalı kıyafet almam. Markayı takmam,pazardan da giyinirim. Ne hoşuma gidiyorsa toplar, kafama göre kombin yaparım” demişti.