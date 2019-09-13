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Yılın en iyi kitap seçkilerinden: Talebe

Bilim ve inanış arasında kalan Tara Westover’ın hayat hikâyesini okudunuz mu?

Özel İçerik | 13.09.2019 - 13:01..
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Tara Westover

Dünya var olduğundan beri bilim ve inanış arasındaki zıtlıklar ve çelişkiler hep oldu. Ancak bu durum inanıştan inanışa değişen bir çelişkiydi. Bazı dinler bilime ve okumaya önem verirken, bazı dinler tam tersine bilimin bir kandırmacandan ibaret olduğunu öğütlüyordu insana. Tara, tam da bu çelişkinin içinde dünyaya geldi. Ailesi bu dünyanın geçiciliğine kendilerine öyle kaptırır ki; neredeyse yaşadıklarına dair bir ipucu bile yoktu. Tara, kendi hikâyesini büyük bir özveri ve başarıyla kaleme aldı.

Yılın en iyi kitap seçkilerinden: Talebe

TALEBE

2018 Goodreads Okur Ödülü sahibi Tara’ın bir doğum belgesi dahi yoktu. Aynı zamanda okul kaydı ve herhangi bir sağlık dosyası da bulunmuyordu. Bunun sebebi ailesinin inanış şekliydi. Bilimden ve çağın gerektirdiklerinden öylesine uzak bir hayat sürüyorlardı ki; adeta ölmeden bu dünyadan göçmüş gibiydiler. Okumamak ve bilgisizlik babasında bağnazlığa sebep olurken, erkek kardeşinde şiddet eğilimi yaratmıştı. Tara, on altı yaşına geldiğinde kendi kendini eğitmeye karar vermişti. Bilgiye duyduğu açlık onu Idaho’nun dağlarından çok uzaklara, okyanusların ötesine, bir kıtadan diğerine, Harvard’dan Cambridge'e taşıdı. Bilme isteği onu sürükleyerek uzak diyarla götürdü. Özüne olan özlemi bir an depreşti ve aklına şu soru düştü: “Acaba fazla mı uzağa gittim?”, “Eve dönmenin hâlâ bir yolu var mı?”

Yılın en iyi kitap seçkilerinden: Talebe

Kitabın tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Çıktığı günden itibaren dünya çapında büyük övgü toplayan, pek çok yayın organı tarafından yılın kitabı seçilen ve şu ana dek 40 dile çevrilen Talebe bir kendini inşa öyküsü. Tara Westover, hiddetli bir sadakatle bağlandığı ailesinin, eğitim sayesinde yaşadığı değişimin ve ayrılık kederinin hikâyesini bizzat kendi hayat hikâyesini büyük yazarlara özgü bir içgörüyle anlatıyor. Yürek burkan ve umut saçan bir hikâye bu.”

Yılın en iyi kitap seçkilerinden: Talebe

Bu arada bir de yorumlar var. Kitap hakkında yorum yapanlar arasında özel isimler de var: Vogue, Bill Gates ve Barack Obama. Bakalım, onlar neler söylemiş?

“Sarsıcı. . . Tara Westover’ın hayat hikâyesi sıra dışı ama kitabın merkezindeki sorular hepimize dair: Sevdiklerimiz için kendimizden ne kadar ödün verebiliriz? Büyüyebilmek için onlara ne kadar ihanet edebiliriz?”

-Vogue

“İlham verici”

-Bill Gates

“Olağanüstü.”

- Barack Obama

Yılın en iyi kitap seçkilerinden: Talebe

Talebe

Tara Westover

Domingo Yay.

S.: 384

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Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap

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